PFOS-Umweltskandal: Flanderns Abfallgesellschaft schickt dem Chemiekonzern 3M eine Mahnung

In der Mahnung von OVAM an 3M heißt es, dass diese „beschreibende Bodenuntersuchung“ so schnell wie möglich eingereicht werden muss. Die neue Deadline wurde auf den 10. Februar festgelegt, denn „angesichts der Dringlichkeit muss ein Termin, der so kurzfristig wie möglich erfolgt, eine Sicht auf die Verunreinigungen und die Bloßstellung daran bieten.“

3M hatte ein solches Gutachten bereits 2006 durchgeführt. Damit wurde 2009 ein Sanierungsprojekt erstellt. Doch 2019 forderte OVAM eine neue „beschreibenden Bodenuntersuchung“ zur PFOS-Verseuchung in der Umgebung des Werks.

Ursprünglich sollte dieser Bericht im 3. Quartal 2022 eingereicht werden, doch nach den Enthüllungen rund um den PFOS-Umweltskandal rund um das 3M-Werk in Zwijndrecht und an einigen Baustellen zum Antwerpener Verkehrsprojekt Oosterweel-Verbindung wurde der Abgabetermin auf Ende Januar vorgezogen.

Flanderns Landesumweltministerin Zuhal Demir (N-VA) nannte das Verstreichen des Abgabetermins einen Beweis dafür, „dass 3M seine Verantwortung nicht übernimmt.“ Demir ärgert sich auch darüber, dass 3M zu keiner Zeit mitgeteilt habe, dass der Bericht später eingereicht werde.