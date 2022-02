"Tournée Minerale" - Der Monat ohne Alkohol hat wieder begonnen

In diesem Jahr sind vor allem die Über-55-Jährigen dazu aufgerufen, mitzumachen und auf Alkohol zu verzichten. Bei Umfragen und Untersuchungen ist herausgekommen, dass etwa jeder 6. Über-55-Jährige in Belgien jeden Tag Alkohol trinkt. Die meisten Menschen schaffen es problemlos, eine Zeit lang, z.B. bei der „Tournée Minerale“ einen Monat lang auf Alkohol zu verzichten. Doch bei rund 10 % der Bevölkerung in unserem Land ist dies ein Problem.

Wissenschaftlich gesehen, gibt die Weltgesundheitsorganisation WHO einen Schwellenwert für Alkohol an, bei dem Alkohol zum Problem werden könnte. Dieser fällt bei Frauen und Männern unterschiedlich aus. Dabei geht es um 12 Milligramm Alkohol an 3 Tagen bei Frauen und um 24 Milligramm Alkohol im gleichen Zeitraum bei Männern.

Bei einem zu hohen Alkoholkonsum kann es zu gesundheitlichen Problemen kommen, wie absterbende Zellen, Schäden an Leber und Magen, Nervenbeschwerden bis hin zu Problemen mit dem Bewegungsapparat.

Der Begriff „Tournée Minerale“ ist dem Ausdruck „Tournée Generale“ entnommen, der „Lokalrunde“ bedeutet. Mit „Minerale“ ist ganz einfach Mineralwasser gemeint… Diese Aktion soll die Probleme mit Alkohol in der Gesellschaft in den Fokus rücken. In Flandern z.B. nutzen Prominente die „Tournée Minerale“ dazu, um die Menschen mit ihren Geschichten und Erfahrungen in dieser Frage zu sensibilisieren.