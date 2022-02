Viele belgische Baufirmen melden Konkurs an - Hier spielt neben Corona auch Betrug eine große Rolle

2021 gingen laut des Daten- und Analysebüros Graydon in Belgien insgesamt rund 1.500 Baufirmen pleite und dies in einer Zeit, in der über 16.700 neue Betriebe gegründet wurden (auch ein Rekord). In rund 5 % der Konkurse im hiesigen Bauwesen geht es möglicherweise um Betrug, wie bei der Produktion zu einer dahingehenden Reportage der VRT-Sendereihe „Pano“ herausgefunden wurde.

Das liegt auch daran, dass Betrügern in der Bauwirtschaft für ihre Tagen Tür und Tor offenstehen. So kann jemand in Belgien ein Bauunternehmen gründen, damit zwei Jahre lang arbeiten, Opfer um Zehntausende Euro „erleichtern“ und danach einfach Konkurs anmelden. Nur kurz darauf können die gleichen Personen ein neues Unternehmen gründen, ohne für ihr pleitegegangene vorherige Firma geradestehen zu müssen. Es liegen Fälle vor, bei denen so etwas dutzende Male passierte, wie Graydon und die VRT-„Pano“-Redaktion herausfanden.