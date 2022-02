“Entweder Lebensmittel oder Heizung”: Über 177.000 Personen bekommen monatlich ein Lebensmittelpaket

Die Zahl der Personen, die sich Lebensmittel bei den Lebensmittelbanken holen dürfen, ist 2021 erneut gestiegen. Voriges Jahr haben im Schnitt 177.238 Personen pro Monat ein Lebensmittelpaket abgeholt. Noch nie war diese Zahl so hoch wie jetzt. Die Lebensmittelbanken befürchten, dass die Zahl in diesem Jahr weiter ansteigen wird, u. a. anderem wegen der stark gestiegenen Energiepreise. "Viele Not leidende Menschen müssen sich zwischen Nahrung und Heizung entscheiden", so der Dachverband der Lebensmittelbanken.