Königspaar besucht arabische Halbinsel für Mission zur Energiewende

Die Beziehungen zwischen Oman und Belgien werden von der belgischen Diplomatie als "ausgezeichnet" bewertet, insbesondere aufgrund des Vertrauens zwischen den beiden Königsfamilien und ihrer Nähe zueinander. Der ehemalige Sultan, Qabus ibn Said, war am Ende seines Lebens im Universitätskrankenhaus UZ Leuven behandelt worden.

Der Höhepunkt des Besuchs wird die Einweihung des neuen Hafens von Duqm durch Sultan Haïtham bin Tariqdans und König Philipp am Freitag sein. Diese neue Anlage befindet sich an einem strategischen Punkt und bietet Schiffen Zugang sowohl zum Indischen Ozean als auch zum Roten Meer und damit zum Suezkanal. Die Bauarbeiten waren von einer Joint Venture ausgeführt worden, an dem das Konsortium aus dem Port of Antwerp und dem belgischen Bauunternehmen Deme Group beteiligt waren.