Tian Bao, der älteste in Belgien geborene Riesenpanda, bleibt ein Jahr länger in Pairi Daiza

Tian Bao wurde am 2. Juni 2016 in Pairi Daiza Tierpark in der wallonischen Provinz Hennegau geboren. Es war der erste Riesenpanda überhaupt, der in Belgien auf die Welt kam. Er feiert in diesem Jahr seinen sechsten Geburtstag.

Dass Tian Bao noch immer in Belgien verbleibt, ist eher ungewöhnlich. Dem Abkommen mit China nach kehren die in Pairi Daiza geborenen Panda im Alter von vier Jahren nach China zurück, wo sie in den Bambuswäldern leben.

Pairi Daiza hat nun eine Vereinbarung mit der China Wildlife Conservation Association getroffen, um Tian Bao bis zu seinem sechsten Geburtstag behalten zu dürfen. Ursprünglich war sein Umzug nach China für 2020 geplant, wurde aber durch die Corona-Pandemie verhindert.