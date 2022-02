Ungewissheit Boosterimpfung für Jugendliche fördert "Boostertourismus” nach Deutschland

Thomas Geusen aus Hasselt ist 16 Jahre alt und hat in Belgien noch kein Recht auf eine Auffrischungsimpfung. Deswegen hat er sich die dritte Impfung gegen Corona in Aachen, gleich hinter der Grenze, geholt: “In Deutschland sind die Regeln weniger streng. Da kann sich jeder boostern lassen."

Ihm zufolge verlief das Impfen in Aachen reibungslos: "Ich ging rein, gab meinen Ausweis ab und bekam meine Spritze. Ich habe einen Zettel mit einem QR-Code bekommen, dass alles in Ordnung ist. Man braucht auch nichts dafür zu bezahlen."

Warum er bis nach Aachen gefahren ist, um sich boostern zu lassen, begründet der 16-Jährige mit den hohen Infektionszahlen an seiner Schule. Pläne zum Skifahren in den Frühjahrsferien hat er keine. Für viele junge Menschen aber ist der Winterurlaub der Grund schlechthin, denn die klassischen Urlaubsziele in Italien und Österreich verlangen bereits eine Auffrischungsimpfung für Jugendliche, die zurzeit in Belgien nicht zugelassen wurde.