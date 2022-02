Zahl der Corona-Infektionen geht den zweiten Tag in Folge zurück, Todesfälle steigen auf 32 pro Tag

Zwischen dem 24. und 30. Januar wurden in Belgien im Schnitt und pro Tag 45.446 Infektionen registriert, was einem Rückgang von 9 Prozent gegenüber der Vorwoche (17.-23. Januar) entspricht. In der Woche davor war noch ein wöchentlicher Anstieg von über 70 Prozent bei den Neuinfektionen verzeichnet worden. Die fünfte Corona-Welle scheint ihren Höhepunkt überschritten zu haben. Omikron hat die Delta-Variante fast vollständig verdrängt und macht 98,9 Prozent der Infektionen aus.

Am Samstag, dem 29. Januar, dem letzten Tag, für den offizielle Zahlen vorliegen, wurden 23.176 Infektionen registriert. Der Spitzentag in dieser fünften Welle war Montag, der 24. Januar, mit 75.862 Infektionen. Seit Beginn dieser Pandemie wurden in Belgien Land offiziell mindestens 3,2 Millionen Corona-Infektionen gemeldet.

Die Infektionszahlen widerspiegeln die neue Teststrategie, die seit dem 10. Januar gilt: Geimpfte Personen, die einen Hochrisikokontakt hatten, müssen keinen PCR-Test mehr durchführen lassen. Dies kann sich möglicherweise auf die Infektionszahlen auswirken.

Zwischen dem 24. und 30. Januar wurden im Schnitt 110.600 Tests durchgeführt, was einem Rückgang von 4 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. Die Positivitätsrate lag im gleichen Zeitraum bei 45,3 Prozent (-0,3 Prozent). Das heißt, dass 45 von 100 Tests positiv waren.

Die Reproduktionsrate zwischen dem 24. und 30. Januar betrug 1,05. Das ist ein Rückgang von 18 Prozent. Eine Zahl über 1 bedeutet, dass die Epidemie sich weiter verbreitet.

Zwischen dem 27. Januar und dem 2. Februar wurden im Schnitt und pro Tag 368 Patienten mit dem Corona-Virus ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Anstieg von 9 Prozent gegenüber der Vorwoche. Die Zahl bezieht sich auf Personen, die gerade wegen einer Corona-Erkrankung eingeliefert wurden, nicht aber auf Personen, die wegen einer anderen Erkrankung ins Krankenhaus kamen und dann positiv getestet wurden.

Am Mittwoch meldeten die belgischen Krankenhäuser eine Belegung von 4.212 Corona-Patienten (+18 Prozent). Dabei handelt es sich um alle Patienten mit einer Corona-Infektion, auch um solche, die zunächst mit einer anderen Krankheit eingeliefert wurden. Der Druck auf das Pflegepersonal bleibt hoch. 432 Corona-Patienten werden auf einer Intensivstation betreut (+22 Prozent).

Zwischen dem 23. und 29. Januar sind im Schnitt und pro Tag 32 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (+25 Prozent). Insgesamt zählt Belgien 29.132 Corona-Todesfälle.

Inzwischen haben 9 146 235 Personen in Belgien ihre erste Impfung erhalten und 8 871 752 Menschen (77 Prozent der Gesamtbevölkerung) sind vollständig geimpft.

6 584 069 Personen (57 Prozent der Bevölkerung) haben außerdem bereits eine Wiederholungsimpfung bekommen. Insgesamt wurden bereits 24,18 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs verabreicht.