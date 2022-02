17 Bewohner des ehemaligen Seniorenheims in Geraardsbergen wegen Pflegedesaster evakuiert

Am Freitagmorgen in der Früh führte die Kriminalpolizei eine Razzia in Alegria Cohousing aus, dem ehemaligen Beauprez-Pflegezentrum, und in den De-Kloef-Wohnungen für betreutes Wohnen.

"Die Razzia wurde von der Kriminalpolizei in Anwesenheit von medizinisch geschultem Personal durchgeführt", sagte Bürgermeister Guido De Padt (Open VLD) gegenüber VRT NWS. "Sie gingen durch alle Zimmer, um zu sehen, wer sich noch selbst helfen konnte. Für 13 Bewohner von Beauprez und mehrere Bewohner von De Kloef war dies nicht mehr der Fall.