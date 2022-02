Aufruf in den sozialen Medien: Gesucht wird eine in Peru vermisste junge Belgierin

Sie wollte den Colca-Canyon besuchen, ein Gebiet von außergewöhnlicher natürlicher Schönheit, das ein beliebtes Touristenziel ist. Der Colco Canyon liegt etwa 160 km südlich der peruanischen Stadt Arequipa. Sie hat seit fast zwei Wochen keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie und ihren Freunden.

In einer Nachricht in den sozialen Medien schreibt Natacha de Crombrugghes Freundin Charlotte Hollander: "Hallo an alle, ich rufe meine Freunde und Freunde von Freunden an, die derzeit in Peru sind. Seit dem 23. Januar haben wir nichts mehr von Natacha de Crombrugghe gehört und sind sehr besorgt".

Die Familie bittet jeden, der Informationen über den Verbleib von Natacha hat oder die junge Belgierin gesehen hat, sich mit ihrem Vater Eric de Crombrugghe in Verbindung zu setzen.