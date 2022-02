Betreiber zweier Wohnanlagen für Senioren in Geraardsbergen dem Untersuchungsrichter vorgeführt

Die beiden Einrichtungen, gegen die sich die Ermittlungen richteten, arbeiteten als Service-Wohnanlagen, was bedeutet, dass die Bewohner als selbstständig gelten, aber über bestimmte Serviceeinrichtungen verfügen. "Die Gesundheitsaufsichtsbehörde führte Kontrollen durch, die insbesondere ergaben, dass die Residenz Beauprez ältere Menschen aufnahm, die nicht selbstständig waren, und dass ihre Betreuung offensichtlich unzureichend war", erklärten die Justizbehörden. "Darüber hinaus hatte die Residenz Beauprez Ende Juni 2021 ihre Lizenz als Servicewohnanlage verloren. Sie hatte in der Zwischenzeit ein Projekt als Ort des gemeinsamen Wohnens unter dem Namen Alegria neu gestartet."

Die Residenz De Kloef wiederum war zum Zeitpunkt der Inspektion noch im Besitz einer Lizenz. "Die Razzia am Donnerstag diente dazu, zu überprüfen, wie die Bewohner betreut wurden und ob die Bedingungen der Lizenz und die allgemeinen Beschäftigungsregeln eingehalten wurden", so die Staatsanwaltschaft. "Der Untersuchungsrichter hat sich in Begleitung eines medizinischen Sachverständigen und eines Psychiaters vor Ort begeben, um die Situation vor Ort zu beurteilen."

In der Residenz Beauprez (Alegria) wurde festgestellt, dass 15 ältere Menschen, die sich dort aufhalten, nicht selbstständig leben können, und in der Residenz De Kloef traf man zwei von ihnen an. Da diese Personen zusätzliche Pflege benötigen, müssen sie in einer geeigneten und anerkannten Einrichtung untergebracht werden. Eine Person wurde außerdem ohne gültige Aufenthaltserlaubnis angetroffen". Auf kommunaler Ebene wurde der medizinische Notfallplan ausgerufen, damit die 17 Bewohner auf die Krankenhäuser in Geraardsbergen, Aalst und Zottegem verteilt werden konnten, bis eine endgültige Lösung gefunden wurde. Das Sozialhilfezentrum ( ÖSHZ) wurde ebenfalls damit beauftragt, den Familien zu helfen.

Die beiden Betreiber wurden am Donnerstag vernommen und schließlich verhaftet. Sie verbrachten eine Nacht in einer Zelle und wurden am Freitagmorgen einem Untersuchungsrichter in Oudenaarde vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft beantragte ihre weitere Inhaftierung, ohne jedoch die Dauer der Haft anzugeben. Die Anwälte der beiden Angeklagten wollten sich nicht äußern.