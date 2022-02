Keine Anklage wegen der Wiederverwendung einer Spritze zur Impfung eines Kindes

Das Zentrum in Evergem in Ostflandern hatte am Samstag, den 8. Januar, mit der Impfkampagne für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren begonnen. Am ersten Tag war es zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Impfhelfer hatte eine leere gebrauchte Spritze mit einem anderen Etikett in die Impfstoffbox gelegt. Einer seiner Kollegen benutzte die benutzte Spritze dann bei einem anderen Kind. Erst jetzt bemerkte er, dass es sich um eine leere Impfspritze handelte. Die betroffenen Impfhelfer wurden sofort suspendiert.