Tragischer Verkehrsunfall in Limburg: 12-Jähriger stirbt nachdem er von PKW erfasst wurde

Ein 12-jähriger Junge kam ums Leben, nachdem er in dem Dorf Ordingen in der Nähe von Sint-Truiden in der Provinz Limburg von einem Auto angefahren worden war, als er den Tongersesteenweg an einer Stelle überquerte, an der es keinen Fußgängerüberweg gibt. Der 65-jährige Fahrer des Wagens, der den Jungen angefahren hatte, wurde einem negativen Alkoholtest unterzogen.