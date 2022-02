4 Westflamen retten 5 Skifahrer in Österreich: "2 Meter graben, bis wir Handschuhe sahen."

Während bis zu 200 Retter und Skifahrer vor Ort eintrafen und mehrere Hubschrauber einflogen, haben die vier Freunde aus Westflandern bei der Rettungsaktion geholfen. "Die Rettungskräfte hatten Tiefenstangen dabei, um in den Schnee zu stechen", so Louwagie weiter: "Wir waren von ihrem Ansatz wirklich beeindruckt. Sie waren überhaupt nicht in Panik und gaben klare Anweisungen. Weitere zwei Stunden später konnten die anderen vier Vermissten aus dem Schnee geborgen werden. Nach unserer Meinung waren sie alle Deutsche. Sie sagten, sie hätten keine Schmerzen, aber ihnen sei extrem kalt. Sie sind alle am Seil in den Hubschrauber gehievt und ins Krankenhaus gebracht worden. Hoffentlich geht es ihnen allen besser."