Antwerpens Bürgermeister De Wever sucht Partner in Kolumbien für Kampf gegen Drogenhandel

In Kolumbien hat De Wever unter anderem mit dem Präsidenten von Kolumbien gesprochen: "Der Mann meint es wirklich ernst.” De Wever zufolge geht es bei den Gesprächen, die er in Kolumbien führt, aber auch um die Verantwortung des Westens: “Es sind die Europäer, die sich das Zeug reinziehen. Dadurch verursachen sie in Kolumbien einen Ökozid. Hunderttausende Hektar Regenwald werden niedergebrannt, um Koka anzubauen. Ganz zu schweigen von den vielen Morden, die damit einhergehen”, erklärt De Wever den Standpunkt der kolumbischen Behörden und berichtet, dass zwei Polizisten im letzten Monat in Kolumbien ermordet wurden: "Das ist die Realität hinter dem Drogengeschäft und hinter jeder Linie Koks, die in Europa geschnupft wird.”