Fast 39.000 Meldungen über mögliche Nebenwirkungen nach Corona-Impfung: Was bedeutet das genau?

Die offizielle Meldestelle für unerwünschte Arzneimittelwirkungen in Belgien ist die Federal Agency for Medicines and Health Products (FAMHP). Auch die Europäische Union hat eine solche Meldestelle, EudraVigilance. Über solche Hotlines können die Gesundheitseinrichtungen überwachen, wie häufig bestimmte Nebenwirkungen in der Bevölkerung auftreten.

Die meisten unerwünschten Wirkungen werden bereits in der Testphase von Arzneimitteln festgestellt und dann in der Packungsbeilage aufgeführt. Sehr seltene Nebenwirkungen treten manchmal erst auf, nachdem Millionen von Menschen das Medikament erhalten haben. Diese können dann in Belgien dann bei der FAMHP gemeldet werden und landen in einer Datenbank, die jeder einsehen kann. Stellt sich heraus, dass eine gemeldete Nebenwirkung tatsächlich in einem Zusammenhang mit dem Arzneimittel steht, können neue Empfehlungen und Anpassungen der Packungsbeilage folgen.