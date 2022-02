Flämische Provinzen sollen in 15 Regionen aufgeteilt werden

Mit der Ankündigung, Flandern in 15 Regionen aufzuteilen, anstatt in 17, wie im letzten Jahr vorgeschlagen, hat die flämische Regierung den Forderungen der Behörden der Provinz Limburg Rechnung getragen. Limburg ist die am wenigsten bevölkerte Provinz Flanderns und sollte in drei Regionen aufgeteilt werden.

Somers betonte, dass die neuen Regionen weder die Gemeinden noch die Provinzen ersetzen werden. "Diese Regionen stellen keine neue Regierungsebene dar. Es werden keine Wahlen abgehalten oder zusätzliche Strukturen geschaffen. Im Gegenteil, die Regionen werden die bestehenden Strukturen effizienter machen. Wir verringern die administrative Zersplitterung. Da die lokalen Behörden in Zukunft innerhalb derselben Gruppe von Gemeinden zusammenarbeiten werden, können wir die Zahl der Einrichtungen verringern", sagte Herr Somers.