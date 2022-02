König Filip und Königin Mathilde bleiben einen Tag länger in Dubai

Das Königspaar hält sich seit Mittwoch auf der arabischen Halbinsel auf. König Filip und Königin Mathilde haben zwei Tage im Oman verbracht, bevor sie am Freitagabend in die Vereinigten Arabischen Emirate weitergereist sind. Am Samstag hat König Filip den belgischen Tag auf der Weltausstellung in Dubai eröffnet. Das Staatsoberhaupt hat den belgischen Pavillon, den japanischen Pavillon und den Pavillon des Gastgeberlandes, der Vereinigten Arabischen Emirate, besucht.