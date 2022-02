Bart Swings belegt beim 5.000-Meter-Eisschnelllauf in Peking den 7. Platz

Weltrekordhalter Nils van der Poel, der in dieser Saison auf dieser Distanz ungeschlagen war, stellte am Sonntagmorgen mit 6:08.84 einen neuen olympischen Rekord auf. Der Niederländer Patrick Roest holte sich mit 47/100stel Rückstand (6:09.31) die Silbermedaille und der Norweger Hallgeir Engebraaten mit 1:04 (6:09.88) die Bronzemedaille.

Im zehnten und letzten Rennen trat Van der Poel gegen Bart Swings an, der die zwölfeinhalb Runden der Eisbahn in 6:16.90 Minuten zurücklegte. Sein belgischer Rekord über diese Distanz steht seit dem 21. Dezember bei 6:08.76, eine Leistung, die er am 3. Dezember auf dem sehr schnellen Ring in Salt Lake City in den USA erzielt hatte.