Niederländische Armee kommt zu Manövern mit Apache-Hubschraubern nach Belgien

Zum ersten Mal befinden sich niederländische Apache-Kampfhubschrauber zu Manöverzwecken in Belgien. Die vier Apaches haben etwa zwei Wochen lang in den Ardennen geübt. Normalerweise werden diese Kampfhubschrauber von den niederländischen Streitkräften in Afghanistan und Mali eingesetzt. Die niederländische Luftwaffe führt ihre Manöver auf belgischem Gebiet aus, weil das Gelände in den Ardennen viel abwechslungsreicher ist als Übungsgelände in den Niederlanden. Der Verteidigungsexperte von VRT NWS, Jens Franssen, durfte exklusiv einem Manöver in den Ardennen beiwohnen.