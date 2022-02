Sonntag mit Starkregen und Sturmböen vor allem im Osten, Code Gelb fast im ganzen Land

Code Gelb für Regen gilt im ganzen Land, außer in Westflandern. Code Orange gilt in der Provinz Lüttich, wo die meisten Niederschläge erwartet werden.

Die Niederschlagsmenge soll in allen Provinzen, außer Westflandern, 25 Liter pro Quadratmeter übersteigen. In den Provinzen Antwerpen, Limburg, Namur und Luxemburg könnten bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. In der Provinz Lüttich werden die meisten Niederschläge erwartet mit bis zu 60 Liter pro Quadratmeter, in Hochbelgien lokal noch mehr.

Ab Montag gilt auch für Wind im ganzen Land der Coden Gelb. Das KMI rechnet mit Böen zwischen 80 und 90 Stundenkilometern. An der Küste und sehr lokal im Landesinneren können die Böen noch stärker sein.