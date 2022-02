Uiguren protestieren in Antwerpen gegen die Austragung der Olympischen Spiele in China

Etwa 20 Personen sind am Samstag in Antwerpen zusammengekommen, um gegen die Austragung der Olympischen Winterspiele in Peking zu protestieren. Angehörige der uigurischen Minderheit in China, die in Belgien leben, forderten die Bevölkerung auf, die Olympischen Spiele zu boykottieren und sich die Sportwettkämpfe nicht anzuschauen.