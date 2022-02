Baustoffe bis zu 25 % teurer als vor drei Monaten: Besonders Dämmstoffe und Holz haben sich verteuert

Demeester zufolge werden diese höheren Preise in fast der Hälfte der Fälle auch an die Kunden weitergegeben. "Die Bauunternehmen sind oft nicht willens oder in der Lage, dies zu tun, aber die Umfrage zeigt, dass die Bauunternehmen in 41 % der Fälle die zusätzlichen Kosten ganz oder teilweise an den Kunden weitergeben.”

Die Gesamtkosten eines Bauprojekts oder einer Renovierung können daher beträchtlich ansteigen. "Wenn man weiß, dass Baumaterialien etwa ein Drittel der gesamten Baukosten ausmachen, dann bedeutet eine 25-prozentige Preiserhöhung - wie sie in den letzten drei Monaten stattgefunden hat - insgesamt Mehrkosten für das Bauvorhaben von etwa 8 Prozent", erklärt Demeester.