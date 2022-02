Flämische Minister erheben Einspruch gegen den Bau von Windkraftanlagen in der Wallonie

Engie Electrabel hatte 2019 einen Antrag auf eine Umweltgenehmigung für den Bau von fünf Windkraftanlagen in der Lütticher Gemeinde Dalhem gestellt. Während der öffentlichen Anhörung sei viel Kritik an den Plänen geäußert worden, sagte der flämische Minister Matthias Diependaele. Auch die flämischen Behörden hatten eine negative Stellungnahme abgegeben.

Ende letzten Jahres hatten Engie Electrabel und Vortex Energy Belgium (heute Windvision) ein neues Projekt für das Gebiet vorgelegt und eine Umweltgenehmigung für sechs Windkraftanlagen beantragt. Die flämische Gemeinde Voeren und einige Anwohner legten Berufung ein, doch die wallonische Region erteilte die Genehmigung unter bestimmten Bedingungen am 22. Dezember letzten Jahres.

Gegen diese Entscheidung gehen die Minister Diependaele und Demir nun in Berufung. Sie sind der Ansicht, dass die sechs Windkraftanlagen der Landschaft schaden würden, die nicht durch Hochbauten verschandelt werde. "Zusammen mit meiner Kollegin Zuhal Demir werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um das Projekt zu stoppen", erklärte der flämische Minister. Er weist darauf hin, dass die Windräder, wenn sie gebaut werden, von überall in Voeren zu sehen sein werden. Dies würde den Einwohnern, Radfahrern und Touristen eine ganz andere Wahrnehmung der Landschaft vermitteln.