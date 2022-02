Impfkampagne gegen Corona hat in Flandern 44,63 Euro pro Kopf gekostet

Flandern und die Föderalregierung hatten ein Kooperationsprotokoll für die Kampagne erstellt, in dem der Selbstkostenpreis für die Basisimmunisierung auf 91,67 Euro veranschlagt worden war. Dieser Preis umfasst die Kosten für die Impfstoffe selbst, für die Impfzentren, aber auch für die Kommunikationskampagne.

Dieser Schätzung zufolge sollten sich die Kosten in Flandern auf 61,85 Euro pro Person belaufen. Aufgrund der höheren Impfrate im Norden des Landes konnte die flämische Regierung ihre Fixkosten jedoch auf mehr Bürger verteilen, so dass die tatsächlichen Kosten schließlich 44,63 Euro betragen.

"Uns sind nicht nur weniger Kosten als erwartet in den Impfzentren in Flandern entstanden, sondern wir haben auch eine höhere Impfquote erreicht als ursprünglich angenommen. In den Berechnungen hatten wir 4,5 Millionen Einwohner berücksichtigt, während in Wirklichkeit 4,8 Millionen Flamen ihre Impfung erhalten haben."