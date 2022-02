Jetzt auch Berichte von übergriffigem Verhalten eines Professors an der KU Leuven

Es ist erstaunlich, wie innerhalb von drei Wochen so viele Universitäten in unserem Land mit Geschichten über grenzüberschreitendes Verhalten von Mitarbeitern konfrontiert werden. "Die akademische Welt ist auf jeden Fall nicht frauenfreundlicher als viele andere Sektoren", sagt Patrizia Zanoni, Professorin an der Universität Hasselt und am Zentrum für Gender Studies. "Vor allem in Sektoren, die durch eine strenge formale Hierarchie zwischen den Menschen gekennzeichnet sind und in denen historisch gesehen mehrheitlich Männer Machtpositionen innehaben, besteht eine sehr reale Chance, dass diese Art des Missbrauchs geschieht".