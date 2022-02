5-jähriger Junge stirbt nach Zusammenstoß im Tunnel Antwerpen-Central, Zugverkehr stark behindert 

Ein fünfjähriger Junge ist am Montagnachmittag nach einem Zusammenstoß mit einem Zug in einem Tunnel unter dem Hauptbahnhof von Antwerpen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich in einem Tunnel zwischen den Bahnhöfen Antwerpen-Central und Antwerpen-Berchem, der normalerweise nur für das Personal zugänglich ist. Der Junge war kurz zuvor als vermisst gemeldet worden. Aufgrund des Unfalls sind viele Züge in Antwerpen-Central ausgefallen oder verspätet.