Vorläufige Corona-Zahlen: Infektionen sinken um 37 %, Einweisungen ins Krankenhaus stabil

Zwischen dem 28. Januar und dem 3. Februar wurden in Belgien pro Tag und im Schnitt 31.548 Infektionen registriert, was einem Rückgang von 37 Prozent gegenüber der Vorwoche (21. - 27. Januar) entspricht.

Im selben Zeitraum sind 614.832 Tests durchgeführt worden, von denen 255.745 positiv waren. Die Positivitätsrate lag im gleichen Zeitraum bei 41,6 Prozent. Das bedeutet, dass mehr als 41 von 100 Tests positiv ausfielen.

Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen ist rückläufig. Zwischen dem 31. Januar und dem 6. Februar wurden im Schnitt und pro Tag 347 Corona-Patienten in ein Krankenhaus eingeliefert. In der Vorwoche (24.-30. Januar) waren es im Schnitt 360 Personen pro Tag. Es handelt sich um Personen, die speziell wegen Corona ins Krankenhaus kamen, nicht um Patienten mit einer anderen Erkrankung, die dann positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

In den belgischen Krankenhäusern befinden sich derzeit 4.130 Personen mit einer Corona-Infektion. Von diesen befinden sich 430 auf Intensivstationen.

Die fünfte Corona-Welle scheint den Höhepunkt überschritten zu haben. Omikron hat die Delta-Variante fast vollständig verdrängt und ist für 99,3 % der Infektionen verantwortlich. Als Spitzentag hat sich Montag, der 24. Januar, mit 75 906 Infektionen erwiesen.

Die Reproduktionsrate zwischen dem 26. Januar und dem 1. Februar betrug 0,98. Das ist ein Rückgang von 20 Prozent. Zum ersten Mal fällt die Reproduktionsrate während der fünften Welle unter 1. Eine Zahl unter 1 bedeutet, dass das Virus an Stärke verliert.

Zwischen dem 26. Januar und dem 1. Februar wurden in Belgien täglich im Schnitt 34 Corona-Todesfälle registriert, 30 Prozent mehr als in der Vorwoche. "Der Anstieg betrifft vor allem die über 85-Jährigen, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Pflegeheimen”, so die Erklärung von Sciensano-Virologe Steven Van Gucht.

Insgesamt sind in Belgien bereits 29.227 Personen an Corona gestorben.