Winterspiele: Hanne Desmet erreicht im 500-m-Shorttrack-Finale 5. Platz und neuen belgischen Rekord

Hanne Desmet war die erste Belgierin, die je ein olympisches Finale im Shorttrack über 500 Meter erreichte. Sie startete an fünfter Stelle und blieb bis zum Schluss auf diesem Platz. Ihr Rennen beendete sie mit einer Zeit von 42,941, einem neuen belgischen Rekord.

Die 25-jährige Flamin bestreitet ihre ersten Olympischen Spiele. Sie wird am Mittwoch erneut in Aktion treten, um sich für den 1.000-m-Lauf zu qualifizieren. Auf dieser Distanz ist Desmet Vizeweltmeisterin. Am 16. Februar steht außerdem das Viertelfinale über 1.500 m auf ihrem Programm.