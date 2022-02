13 Festnahmen im Zuge von Anti-Terror-Ermittlungen in der Stadt und der Provinz Antwerpen

In der Provinz und in der Stadt Antwerpen (Video) sind am Dienstagmorgen im Zuge mehrerer Razzien und Haussuchungen insgesamt 13 Personen festgenommen worden. Rund 100 Beamten der Bundeskriminalpolizei richteten ihre Aktion gegen eine radikalisierte Gruppe innerhalb der Antwerpener Islamistenszene.