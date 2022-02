5-Jähriger, der in Antwerpener Bahntunnel angefahren wurde, war aus einem Schnellrestaurant weggelaufen

Der Junge war wohl in den nur knapp 100 Meter entfernten riesigen Zentralbahnhof gelaufen und schaffte es in einen der vielbefahrenen Eisenbahntunnel unter dem Bahnhof, der in Richtung des nächsten Bahnhofs Berchem führt. Kameras im Bahnhof zeigen ihn auf einem der Bahnsteige.

In diesem Tunnel, dessen Betreten für Unbefugte absolut verboten ist, entdeckte der Lokführer eines hier entlang fahrenden Zuges gegen 16 Uhr am Montag die Leiche des Kindes und schlug Alarm, wonach der Bahnverkehr für längere Zeit unterbrochen werden musste. Erst nach 19 Uhr, nach dem die Spurensicherung ihre Arbeit gemacht hatte, wurde der Bahnverkehr hier wieder freigegeben.

Kamerabilder

Inzwischen analysiert die Polizei die Bilder der Überwachungskameras des Bahnhofs, wie Thomas Baeken, Sprecher des bahneigenen Infrastruktur-Dienstleisters Infrabel am Dienstagmittag gegenüber VRT NWS sagte: „Der Bahnhof Antwerpen-Zentral ist mit vielen Kameras ausgestattet, sowohl im Bahnhof, als auch in den Tunneln. Diese Bilder sind von der Staatsanwaltschaft angefordert worden und werden jetzt gesichtet.“

Nur wenige Bahnsteige führen in diesem Bahnhof direkt bis an die Tunnel. In einem davon verschwand der 5-Jährige. Abgesperrt sind die Tunnel nicht, doch sie sind mit Verbotsschildern versehen, wie Infrabel-Sprecher Baeken erklärt: „Es ist nötig, dass diese Tunnel nicht hermetisch abgeschlossen sind, denn diese Stellen müssen immer für das Personal zugänglich sein. Wir werden prüfen, ob eventuell zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, doch dafür ist es noch zu früh.“

Am späten Dienstagnachmittag bestätigte die Antwerpener Staatsanwaltschaft, dass der kleine Junge in Zusammenhang mit einer Berührung durch einen Zug, also nach einer Kollision ums Leben gekommen ist. Dies habe auch die Analyse der Kamerabilder ergeben, hieß es dazu. Der tödliche Unfall ereignete sich nur knapp eine halbe Stunde nach dem der Junge aus dem McDonalds am Bahnhof abgehauen sei, wie die Kamerabilder ergaben. Die Bilder zeigen, wie das Kind über den Bahnsteig der Gleise 23 und 24 in den Tunnel Richtung Berchem hineingelaufen sei.

Unser Kurzvideo zeigt einen Blick in den Bereich, an dem ein Bahnsteig im unterirdischen Teil des Bahnhofs Antwerpen-Zentral in den Gleistunnel übergeht.