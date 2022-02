Belgiens Gaskraftwerke verbuchten letztes Jahr auffallend hohe Gewinne

Wie kommt es dazu? Laut Regulierungsbehörde CREG haben die Betreiber dieser Kraftwerke letztes Jahr einen Teil ihres Gases auf dem kurzfristigen Terminmarkt zu den jeweiligen Tagespreisen verkauft, statt damit Strom zu produzieren, denn dies sorgte schlicht und einfach für mehr und für schnellere Gewinne.

CREG geht davon aus, dass die Kraftwerksbetreiber ihr Gas selbst aber am langfristigen Terminmarkt auf Vorrat eingekauft haben, als die Weltmarktpreise noch günstig(er) waren. Die Regulierungsbehörde geht davon aus, dass die einzelnen Gaskraftwerke in Belgien jeweils so bis zu 40 Mio. € an Gewinnen erwirtschaften konnten.

In den vergangenen Jahren lagen die Gewinne eines Gaskraftwerks in unserem Land jeweils eher bei rund 10 Mio. €. Insgesamt werden in Belgien 9 große Gaskraftwerke betrieben, von denen die meisten zum französischen Mischkonzern EDF Luminus gehören.

Ist das legal?

Verboten ist diese Art der Gewinnerzielung in Belgien nicht, doch gerade in diesen Zeiten ist dies eine auffällige Entwicklung: Während die Gaskraftwerke Millionengewinne abwerfen, sind die Verbraucher, insbesondere die Privathaushalte und die Wirtschaft, mit hohen Gasrechnungen konfrontiert.

Vielleicht haben sich die Betreiber der Gaskraftwerke in Belgien mit diesem Vorgehen ins eigene Fleisch geschnitten. Im Zuge der Energiewende in Belgien bzw. dem Austritt aus der Kernkraft wird für eine Übergangszeit auf mehr Stromgewinnung aus Erdgas gesetzt. Dafür sollten die Gaskraftwerke zusätzlich subventioniert werden. Da diese aber derart hohe Gewinne erzielen können, stellt sich die Frage, ob die Betreiber überhaupt noch Zuschüsse brauchen.

Inzwischen lautet eine weitere Frage, ob diese Gewinne nicht vielleicht abgebremst werden müssen bzw. an die Verbraucher zurückgezahlt werden sollten. Dieser Ansicht ist auch Bundesenergieministerin Tinne Van der Straeten (Groen). In einer ersten Reaktion sagte sie dazu: „Wir werden alles daransetzen, solche übermäßigen Gewinne abschöpfen zu können.“