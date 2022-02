Demografischer Vorausblick: Steigende Lebenserwartung - 2070 soll Belgien fast 13 Millionen Einwohner haben

Laut der demografischen Prognose des belgischen Planbüro für 2021/2070 nimmt die Einwohnerzahl in Belgien zwar weiter zu, doch diese Zunahme verlangsamt sich seit etwa 30 Jahren.

Zu den aktuellen Entwicklungen führte auch die Übersterblichkeit im Corona-Jahr 2020, die in der Folge auch eine kurzfristige niedrigere Lebenserwartung mit sich zog. 2021 stellte sich trotz Corona keine signifikante Übersterblichkeit in Belgien ein, so der Bericht des Planbüros und ab 2022 werde sich eher ein Aufwärtstrend zeigen.

Nach Ansicht dieser unabhängigen Bundesbehörde wird Corona also langfristig nicht wirklich Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung in Belgien haben und in den kommenden rund 50 Jahren soll zudem die allgemeine Lebenserwartung in unserem Land steigen.