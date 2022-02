Die Einladungen für die 4. Corona-Impfung von Personen mit Immunschwäche gehen raus

Insgesamt rund 325.000 Bürger in Belgien, die über ein nur schwaches Immunsystem verfügen, können eine 4. Corona-Schutzimpfung bekommen. In Flandern kommen nach Aussagen von Landesgesundheitsminister Wouter Beke (CD&V) etwa 200.000 Personen für diese 4. Impfung in Frage. Diese bekommen jetzt ihre Impfeinladung dazu.