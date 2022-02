Heizöl-Kügelchen am Strand zwischen Middelkerke und Knokke-Heist

An den Nordseestränden zwischen Middelkerke und Knokke-Heist sind zahllose kleine Kügelchen aus Heizölresten angeschwemmt worden. Möglicherweise lagen diese Kügelchen bisher auf dem Meeresboden und wurden vor eigen Tagen beim Sturm Corrie an die Wasseroberfläche gewirbelt, von wo aus sie jetzt mit der Flut an die Strände geschwemmt werden.