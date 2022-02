Nachkolorierte historische Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg aus Gent zum ersten Mal zu sehen

Einige Fotos zeigen Diktator Adolf Hitler und dessen aus 14 Fahrzeugen bestehende Kolonne, als diese 1940 durch Belgien fahrend auch in Gent vorbeikam.

Hitler soll in Gent den Sint-Baafsplatz und den Gravensteen besucht haben, bevor er in Ostflandern noch nach Aalst und Melle fuhr und in Westflandern nach Wevelgem und Ypern. Anschließend soll er sich noch in die belgische Hauptstadt Brüssel begeben haben.

(Lesen Sie bitte unter den Fotos weiter)