PS-Parteichef Magnette kann sich ein Belgien ohne Online-Handel vorstellen

Nach Ansicht von Sozialistenchef Paul Magnette soll sich die Nachtarbeit auf die wichtigsten Bereiche beschränken. Das sind für ihn das Gesundheitswesen z.B. in den Krankenhäusern oder die Polizei. Vom Online-Handel hält Magnette angesichts von Plänen zur Arbeitsmarktreform im Hinblick auf bessere Arbeitsumstände und flexiblere Arbeitszeiten für den E-Commerce für die Spät- und Nachtschichten gar nichts. Nach dem Atomausstieg soll es in Belgien seiner Meinung nach auch zu einem Ausstieg aus dem Online-Handel kommen.

Belgien sollte wieder zu einem Land werden, in dem es Geschäfte und ein Leben in den Innenstädte geben sollte. In seinen Augen sei der E-Commerce kein Fortschritt, sondern ein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Rückschritt: „Warum müssen wir Arbeiter nachts in den Lagerhäusern arbeiten lassen? Weil die Leute rund um die Uhr kaufen wollen und weil sie ihre Pakete innerhalb von 24 Stunden zuhause haben wollen. Kann man wirklich keine 2 Tage lang auf ein Buch warten?“

Innerhalb der belgischen Bundesregierung stehen die Arbeitszeiten im E-Commerce in der Diskussion. Ende der Woche will sich die Regierung De Croo mit der Arbeitszeit in diesem Sektor zwischen 20 Uhr und Mitternacht befassen, wobei es um Lockerungen der geltenden Regelungen gehen wird. Dies ist ein Punkt innerhalb der Arbeitsmarktreform in Belgien, den vor allem die liberalen Parteien Open VLD und MR innerhalb der Koalition schon lange fordern. Hier schaut man über die Grenze zu den Niederlanden, denn dort werden in dieser Hinsicht zahlreiche Arbeitsplätze gerade im Bereich E-Commerce geschaffen, weil dort die entsprechenden Regelungen lockerer sind.