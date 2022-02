"Bahnvision 2040": Belgiens Regierung hat für die Zukunft der Eisenbahn ehrgeizige Ziele

Belgiens grüner Verkehrsminister arbeitet an diesem schrittweise umzusetzenden Plan gemeinsam mit der belgischen Bahngesellschaft NMBS/SNCB und mit dem Infrastruktur-Dienstleister der Bahnholding, Infrabel zusammen.

Dass etwas in der belgischen Mobilitätspolitik passieren muss, ist schon an einer einzigen Zahl zu erkennen: Aktuell setzen nur 8 % der Berufspendler und Verkehrsteilnehmer in Belgien auf die Bahn.

Dieser Wert soll in den kommenden Jahren, bis 2040, auf mindestens 15 % angehoben werden. Die Verdoppelung des Güterverkehrs auf der Schiene soll bereits bis 2030 erreicht werden, so der Plan des Verkehrsministers.