Bei Kontrollen aufgefallen: Wieder viel Schwarzarbeit in der belgischen Gastronomie

Bei Kontrollen, die die Wirtschafts- und Sozialinspektion in Belgien im vergangenen Jahr in der Gastronomie durchgeführt hat, sind über die Hälfte der geprüften Unternehmen durch Schwarzarbeit aufgefallen und dies trotz der sogenannten „Weißen Kassen“ und der Erleichterungen durch die „Flexi-Jobs“ in diesem Sektor.