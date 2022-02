Deutsche Frau verletzt zwei junge Belgier beim Après-Ski in Zell am See in Österreich

Eigentlich könnte mit einem Zusammentreffen von Belgiern und Deutschen beim Après-Ski in Österreich ja eine schöne europäische Geschichte beginnen, doch die Story, die die flämische Tageszeitung Het Laatste Nieuws am Mittwoch bringt, ist das glatte Gegenteil… In einer Kneipe in Zell am See soll eine Frau aus Deutschland zwei junge Belgier mit einem Bierkrug verletzt haben. Die österreichische Polizei nahm die Frau fest. Die Belgier wurden in ein Krankenhaus gebracht.