Europäischer "Chips Act": Das Forschungszentrum Imec in Löwen wird hier eine Schlüsselrolle einnehmen

Schon jetzt ist das Forschungszentrum Weltmarktführer in der Entwicklung der kleinsten und in diesem Bereich kräftigsten Chips und arbeitet dabei mit den wichtigsten Unternehmen in diesem Bereich weltweit zusammen, so De Tijd. Zunächst sah es so aus, als ob die EU-Kommission dieses Modell unterminieren würde (und nach EU-Recht auch müsse), doch Imec gelang es nach langen und zähen Verhandlungen, diese einmalige Position behalten zu können, wie CEO Van den hove gegenüber De Tijd erklärte: „Das bleibt der Kern dessen, was wir tun.“

Aus einem Topf, der von der EU-Kommission und der Europäischen Investierungsbank zu diesem Zweck mit 6 Milliarden Euro gespeist wird, gehen 1 bis 1,5 Milliarden Euro an Imec für die Entwicklung von kompletten Produktionslinien, bzw. von Prototypen solcher Anlagen. Genaue Zahlen liegen aber noch nicht fest, bzw. müssen noch ausgehandelt werden. Belgien und Flandern müssen zur Co-Finanzierung ebenfalls ihr Scherflein beitragen, was der belgische Technologieverband Agoria unterstützt. Von hier aus kommt aber auch der Aufruf, um in Zusammenhang mit dieser Entwicklung an entsprechend ausgebildetes Fachpersonal zu denken.