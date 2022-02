Hintergrund Ukraine-Konflikt: Premierminister De Croo besuchte die belgische F-16-Staffel in Estland

Bei seinem Besuch bei der belgischen F-16-Staffel am Luftwaffenstützpunkt Ämari in Estland sagte Belgiens Premierminister Alexander De Croo (Open VLD), dass Russland die ersten Schritte unternehmen müsse, um die Spannungen mit der Ukraine und der Nato zu entschärfen. Erst danach sei ein echter Dialog möglich. Aktuell sind in Estland 4 F-16-Kampfbomber der belgischen Luftwaffe stationiert, die von dort aus den baltischen Luftraum überwachen. Diese Nato-Mission läuft noch bis Ende März. (Unser Video zeigt Bilder in Englisch.)