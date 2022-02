Im Antwerpener Hafen werden Drohnen eingesetzt, um in den Docks treibende Abfälle zu lokalisieren

Im Wasser treibende Abfälle sind auch schädlich für die Biodiversität im Hafen von Antwerpen und seinen Docks. Nicht zuletzt können sich Schäden an Schiffen ergeben, z.B. wenn Holzstämme im Wasser schwimmen oder wenn Tüten und Säcke aus Plastik Schiffsschrauben behindern oder gar einklemmen. Doch ganz so einfach ist es nicht, solche Abfälle zu finden, denn das Hafengebiet hat einem Umfang von rund 120 km².

Doch mithilfe von Drohnen ist es weitaus einfacher, Abfallansammlungen im Hafenwasser zu finden, als mit Booten, wie Piet Opstaele vom Hafenbetrieb Port of Antwerp gegenüber VRT NWS angibt: „Ab der kommenden Woche werden wir täglich 10 bis 12 Flüge mit autonomen Drohnen, also ohne Pilot, durchführen. Mit ‚machine vision‘ können wir Bilder aufnehmen und so eine Karte aufbauen, die angibt, so sich treibender Müll befindet. So kann dieser Abfall schneller und effizienter lokalisiert und weggeräumt werden.“

Bisher wurden Drohnen im Hafen von Antwerpen lediglich bei schweren Unfällen eingesetzt, „doch jetzt werden die Drohnen systematischer fliegen. Falls sich eine Havarie oder ein Brand ereignet, können wir sie schnell am Ort des Geschehens einsetzen.“