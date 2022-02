In Flandern beginnt das freiwillige Boostern von 12- bis 17-Jährigen

Ab diesem Mittwoch, 9. Februar, können Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren im belgischen Bundesland Flandern auf freiwilliger Basis eine 3. Schutzimpfung gegen Corona bekommen. Da das Boostern für Teenager lediglich angeboten und nicht empfohlen wird, weicht das entsprechende Verfahren der herkömmlichen Impfkampagne ab. Viele Jugendliche in Flandern wollen sich unbedingt impfen lassen, um in den Krokusferien auf Klassenfahrt gehen zu können oder in die Schneeklassen zu fahren.