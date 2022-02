Neustart für das Nachtleben? Lockerungen der Corona-Maßnahmen könnten das möglich machen

Am Freitag trifft sich der Corona-Konzertierungsausschuss aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien in Sachen Corona-Maßnahmen. Dabei könnte es sein, dass der Corona-Barometer von derzeit rot auf orange heruntergesetzt werden. Davon geht Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (PS) jedenfalls aus. Am Mittwochmorgen sagte der flämische Sozialist, dass damit auch das Nachtleben wieder losgehen könnte. Dies käme dem entsprechenden Sektor sehr entgegen (siehe oben).

Noch bleibe aber der Maßstab, wie die Krankenhausbelegung mit Coronapatienten verläuft, so Vandenbroucke gegenüber VRT NWS: „In Sachen Anzahl der Leute, die in Intensivstationen eingeliefert werden, weist das schon jetzt sehr deutlich in Richtung Code orange. Bei der Zahl derer, die noch in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen, sitzen wir noch deutlich in Code rot. Aber wir erwarten, dass sich das stark verbessert, denn die Ansteckungen gehen zurück.“

Er werde dem Coronaausschuss am kommenden Freitag vorschlagen, eine Woche danach auf Code orange herunterzuschalten: „Will sagen, am 18. Februar. Das bedeutet, dass man nicht mehr von einer Sperrstunde in den Cafés und Restaurants spricht, dass man im gesamten Veranstaltungs- und Kultursektor noch etwas lockerer in Sachen Kapazitäten werden kann und dass das Nachtleben wieder starten kann.“ Aber, Vandenbroucke erinnert daran, dass dies alles weiter an Auflagen gebunden sei, wie z.B. die Luftqualität in Innenräumen.