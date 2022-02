Streiks in den Gefängnissen: Die Mitarbeiter fordern bessere Einkommensbedingungen

Nach dem sich das Bundesinnenministerium mit den Gewerkschaften der Polizei auf höhere Löhne und Gehälter vor einigen Wochen einigen konnten, sollen jetzt auch die anderen Beamten in Belgien von höheren Einkommen profitieren können. Um den für März angekündigten Tarifgesprächen Druck zu verleihen, beginnt jetzt eine Streikwoche, in der die Betroffenen auf sich aufmerksam machen.

Die rund 65.000 Mitarbeiter im belgischen Gefängniswesen fordern ein höheres Grundgehalt und einen vollen 13. Monat sowie andere Vorteile, die zur Gehaltsmasse gehören, wie z.B. die sogenannten „Mahlzeitschecks“. Aktuell laufen Streikaktionen in den Gefängnissen von Brügge und Merksplas sowie in der geschlossenen Einrichtung von Steenokkerzeel bei Brüssel, in der auch Abschiebehäftlinge sitzen.

Weitere Aktionen geplant

Im Laufe dieser Woche sind weiter Aktionen geplant. Das können Streiks in weiteren Gefängnissen sein oder aber Demonstrationen vor Ministerien oder vor der Verwaltung des Ausländeramts in Brüssel. Zudem wollen die Gewerkschaften im Vorfeld der Tarifverhandlungen mit mit der Materie vertrauten Politikern sprechen.

Am Dienstag lieferten die Gewerkschaften ihren Forderungskatalog bei Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) ab und auch bei den Vizepremierministern. Doch nur Bundesarbeitsminister Pierre-Yves Dermagne (PS) empfing eine Delegation von ihnen.

