Abschussliste, TikTok-Filme, Villen in Dubai: Prozess gegen "Frank de tank" und "Dikke Nordin" begonnen

An diesem Donnerstag hat ein großer Drogenprozess vor dem Strafgericht in Antwerpen begonnen. 29 Personen sind wegen der Teilnahme an einem Kokainschmuggel im großen Stil angeklagt. Ihre Aktivitäten haben u. a. Sprengstoffanschläge auf Wohnungen und Fahrzeuge und andere Vergeltungsmaßnahmen ausgelöst.