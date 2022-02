Anti-Terror-Razzien in Antwerpen: 8 Verdächtige verhaftet, 5 freigelassen

Acht der dreizehn Verdächtigen, die bei Anti-Terror-Razzien in der Provinz Antwerpen am Dienstag festgenommen worden sind, bleiben in Untersuchungshaft. Fünf Verdächtige wurden unter Auflagen freigelassen. Alle Verdächtigen stehen im Verdacht, sich an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung beteiligt zu haben.