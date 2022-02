Belgische Innenministerin verbietet dem "Konvoi der Freiheit" die Einreise nach Brüssel

Laut dieser gemeinsamen Mitteilung wird die belgische Polizei auf den Hauptverkehrsachsen in Richtung Brüssel Fahrzeuge kontrollieren, die zu Demonstrationen nach Belgien kommen.

Die Region Brüssel und die Stadt Brüssel werden Verordnungen erlassen, die Demonstrationen mit Lastkraftwagen auf ihrem Gebiet verbieten. In der Praxis werden die Polizeibeamten der Hauptstadt die Lkws, die trotz des Verbots in die Hauptstadt kommen, auf den Parkplatz C am Heysel-Messegelände umleiten.

"Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die öffentliche Ordnung in der Hauptstadt so wenig wie möglich zu beeinträchtigen", heißt es in der Pressemitteilung weiter.