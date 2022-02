Bright Brussels: Lichterfestival erleuchtet die Hauptstadt von Donnerstag bis Sonntag

"Seit seiner ersten Ausgabe bietet Bright Brussels Besuchern und Einwohnern eine einzigartige Gelegenheit, die Viertel der Hauptstadt in einem anderen Licht zu entdecken oder wiederzuentdecken", stellen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung fest: "In diesem Jahr werden dem Publikum zwanzig Installationen geboten."

Im Flagey-Viertel werden mehrere bekannte Orte wie die Fassade des ehemaligen Rundfunkhauses und die Abtei Terkameren mit Lichteffekten inszeniert. Die Abteikirche wird für das Publikum geöffnet, damit es dort ein Werk des schweizerisch-dänischen Künstlers Tobias Zehntner entdecken kann. Der Betrachter ist eingeladen, umherzugehen, sich hinzusetzen, sich unter einen Heiligenschein zu stellen und zu beobachten, wie die unzähligen Säulen, Reliefs, Bögen und Figuren zum Leben erweckt werden.

Neben dem Flagey-Viertel werden die Lichtinstallationen ebenfalls im Viertel um den Königspalast und im Europa-Viertel zu sehen sein.